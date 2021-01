Governo Conte: cosa succede adesso? Tutte le spine di una maggioranza instabile (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alla fine Giuseppe Conte ce l’ha fatta: ha ottenuto la fiducia al Senato con la maggioranza relativa. Sotto la soglia quindi dei 161 voti, così come era stato previsto. Ma anche leggermente sopra a quella quota 154 che aleggiava nell’aria ieri. I 156 voti a favore basteranno al Presidente del Consiglio per governare? Chi ha votato a favore di Conte? Ieri all’ultimo secondo si sono aggiunti i voti favorevoli dell’ex M5S Ciampolillo e del socialista Nencini, come avevamo previsto su Nextquotidiano, con la riammissione in extremis per aver votato pochi secondi dopo la seconda chiama. Alla fine anche il sostegno dei forzisti c’è stato anche se i nomi sono due e non tutti coincidono con i rumors di ieri. Se di Andrea Causin si era già parlato, la sorpresa è stata la senatrice Maria Rosaria Rossi, a lungo fedelissima di Silvio Berlusconi e, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alla fine Giuseppece l’ha fatta: ha ottenuto la fiducia al Senato con larelativa. Sotto la soglia quindi dei 161 voti, così come era stato previsto. Ma anche leggermente sopra a quella quota 154 che aleggiava nell’aria ieri. I 156 voti a favore basteranno al Presidente del Consiglio per governare? Chi ha votato a favore di? Ieri all’ultimo secondo si sono aggiunti i voti favorevoli dell’ex M5S Ciampolillo e del socialista Nencini, come avevamo previsto su Nextquotidiano, con la riammissione in extremis per aver votato pochi secondi dopo la seconda chiama. Alla fine anche il sostegno dei forzisti c’è stato anche se i nomi sono due e non tutti coincidono con i rumors di ieri. Se di Andrea Causin si era già parlato, la sorpresa è stata la senatrice Maria Rosaria Rossi, a lungo fedelissima di Silvio Berlusconi e, ...

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : ??E i senatori a vita hanno votato la fiducia a un governo dei 5 Stelle, il cui fondatore Beppe #Grillo diceva quest… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - UGiangrieco : RT @silvanhoe: @cuoreitaliano7 @DaniloToninelli sciogliere le camere? Ammesso possa farlo che non è pacifico - ma se questo è il programma… - _Sazed : RT @vitalbaa: Insomma, se Conte resta è a causa di chi, ad agosto 2019, lo volle a ogni costo a capo di questo governo e oggi si è astenuto… -