Embolo sospeso dal Monchengladbach: polizia irrompe al party, lui scappa dai tetti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Scena da film, la vicenda accaduta a Breel Donald Embolo, calciatore del Borussia Monchengladbach. Stando a quanto riportato da La Bild, il calciatore non ha partecipato alla gara contro il Werder Brema perchè sospeso dal club a causa di una violazione del protocollo anticovid. Il calciatore, secondo quanto riporta il giornale tedesco, avrebbe partecipato ad un party insieme ad una ventina di persone, cosa non consentita in tempi di Covid. Una volta scoperto dalla polizia, che ha fatto irruzione, il giocatore avrebbe provato a scappare dalla finestra e successivamente sui tetti. L'attaccante sarebbe stato raggiunto dalla polizia in un altro appartamento, addirittura sfondando la porta. La polizia ha preso le generalità di 23 persone, ...

