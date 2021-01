Da Sunnei a Balenciaga | la moda è un videogioco

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se, già ben prima della pandemia da Covid-19, il mondo reale e le sue dinamiche sociali ed economiche avevano iniziato a esplorare le opportunità offerte dal mondo digitale, da un anno a questa parte la dimensione virtuale si è trasformata in un vero e proprio strumento di sopravvivenza. Raggiungere un pubblico più ampio, giovane e connesso infatti, soprattutto per il fashion system, non è mai stato di importanza così vitale, visto il duro colpo subito a causa della situazione sanitaria a livello globale: mentre il mondo tangibile è stato costretto a fermarsi infatti, quello parallelo a cui accedere via app o desktop ha continuato ad espandere il suo dominio e costruire valore, a partire dai videogiochi. La necessità di svagarsi ed esprimersi il prossimo, in quest’era in cui tutto sembra essere in stand-by, è infatti appagata dalle piattaforme di gaming, diventate estremamente appetibili da parte dei brand di moda: non solo in termini comunicativi e di storytelling, ma anche di influenza sul mercato.