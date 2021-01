Altri 525 italiani muoiono per il Covid: calano (ma di poco) i ricoveri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I dati non sono buoni, a meno di non voler considerare 300, 400, 500 o 600 morti al giorno di Covid siano qualcosa di normale. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 13.571 nuovi casi di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I dati non sono buoni, a meno di non voler considerare 300, 400, 500 o 600 morti al giorno disiano qualcosa di normale. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 13.571 nuovi casi di ...

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 13.571 nuovi casi di coronavirus a fronte di 279.762 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici ...

Covid, in calo in regione i nuovi positivi ma altri 75 decessi

A Parma 56 positivi in più. Scendono negli ospedali i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 232 ( meno 6), 2.520 quelli negli altri reparti ...

