Pallanuoto, Preolimpico 2021: risultati e classifiche della prima giornata. Tutto facile per Italia, Olanda e Ungheria (Di martedì 19 gennaio 2021) Si è conclusa al centro federale di Trieste la prima giornata della fase a gironi del Preolimpico 2021 di Pallanuoto femminile. risultati scontati per le quattro favorite della manifestazione (in palio due pass per i Giochi): vittorie sia nel Girone A nettissime per l’Italia (sulla Francia) che per l’Olanda (sulla Slovacchia), mentre nel Girone B hanno avuto vita facile Ungheria (distrutto Israele) e Grecia (successo sul Kazakistan). Gli scontri diretti andranno a decidere la graduatoria. Riviviamo i risultati e le classifiche di questa prima giornata. risultati prima ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Si è conclusa al centro federale di Trieste lafase a gironi deldifemminile.scontati per le quattro favoritemanifestazione (in palio due pass per i Giochi): vittorie sia nel Girone A nettissime per l’(sulla Francia) che per l’(sulla Slovacchia), mentre nel Girone B hanno avuto vita(distrutto Israele) e Grecia (successo sul Kazakistan). Gli scontri diretti andranno a decidere la graduatoria. Riviviamo ie ledi questa...

Eurosport_IT : CHE PARTENZA PER IL SETTEROSA! ????????? Nella 1ª giornata del Torneo Preolimpico le azzurre vincono nettamente contr… - il_piccolo : Comincia con una sonante vittoria dell'Italia, 19-6 alla Francia, il torneo preolimpico di pallanuoto femminile in… - il_piccolo : Comincia con una sonante vittoria del #Setterosa, 19-6 alla Francia, il torneo preolimpico di #pallanuoto femminile… - lettiesnow_ : RT @Eurosport_IT: CHE PARTENZA PER IL SETTEROSA! ????????? Nella 1ª giornata del Torneo Preolimpico le azzurre vincono nettamente contro la F… - ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: CHE PARTENZA PER IL SETTEROSA! ????????? Nella 1ª giornata del Torneo Preolimpico le azzurre vincono nettamente contro la F… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Preolimpico LIVE Italia-Francia 18-5, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: pokerissimo di Palmieri, azzurre a valanga al debutto OA Sport Pallanuoto, Preolimpico 2021: risultati e classifiche della prima giornata. Tutto facile per Italia, Olanda e Ungheria

Si è conclusa al centro federale di Trieste la prima giornata della fase a gironi del Preolimpico 2021 di pallanuoto femminile. Risultati scontati per le quattro favorite della manifestazione (in pali ...

Pallanuoto femminile, classifica Preolimpico 2021: goleade per Ungheria e Paesi Bassi

Da oggi Trieste è la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio 2021, ma sarà nelle semifinali di sabato che saranno messi in palio gli ultimi due pos ...

Si è conclusa al centro federale di Trieste la prima giornata della fase a gironi del Preolimpico 2021 di pallanuoto femminile. Risultati scontati per le quattro favorite della manifestazione (in pali ...Da oggi Trieste è la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio 2021, ma sarà nelle semifinali di sabato che saranno messi in palio gli ultimi due pos ...