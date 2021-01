"La faccia multicolor". Salvini seppellisce Conte: numeri alla mano, "non arriva alla maggioranza" (Di martedì 19 gennaio 2021) "Hanno la faccia multicolor". Matteo Salvini, in collegamento con Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4, picchia duro su Giuseppe Conte e la maggioranza, appesi a qualche voto di scarto alla Camera, dove hanno ottenuto una risicatissima fiducia, e in bilico oggi nella votazione al Senato. "Prima tolgono il disturbo e meglio è, ma stanno facendo tutto loro - spiega il leader della Lega -. Non arrivano alla maggioranza assoluta e questo vuol dire che non c'è un governo, ma loro hanno la faccia multicolor". "L'Italia reale - sottolinea ancora Salvini - non è appassionata al Conte Mastella, interessa la scuola, non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) "Hanno la". Matteo, in collegamento con Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4, picchia duro su Giuseppee la, appesi a qualche voto di scartoCamera, dove hanno ottenuto una risicatissima fiducia, e in bilico oggi nella votazione al Senato. "Prima tolgono il disturbo e meglio è, ma stanno facendo tutto loro - spiega il leader della Lega -. Nonnoassoluta e questo vuol dire che non c'è un governo, ma loro hanno la". "L'Italia reale - sottolinea ancora- non è appassionata alMastella, interessa la scuola, non è ...

