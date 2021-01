Esclusiva: Scamacca-Juve, ora il Sassuolo può aprire al prestito con diritto. Le altre in attesa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gianluca Scamacca resta un obiettivo molto concreto per la Juve. Anche in giornata ci sono stati contatti tra i due club, possibile che domani (in occasione della Supercoppa Italiana) ci sia un incontro tra Carnevali e Paratici per arrivare a una soluzione. Il Sassuolo aveva pensato anche a riportare Scamacca in Emilia come alternativa a Caputo, ma non è una soluzione che convince. Il Sassuolo valuta Scamacca tra i 20 e i 23 milioni, la novità può consistere nell’apertura alla Juve in prestito con diritto di riscatto. Il Sassuolo era partito da una richiesta di prestito con obbligo e pagamento in 18 mesi, con la possibilità concreta di valutare contropartite tecniche. Ma i rapporti sono eccellenti e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gianlucaresta un obiettivo molto concreto per la. Anche in giornata ci sono stati contatti tra i due club, possibile che domani (in occasione della Supercoppa Italiana) ci sia un incontro tra Carnevali e Paratici per arrivare a una soluzione. Ilaveva pensato anche a riportarein Emilia come alternativa a Caputo, ma non è una soluzione che convince. Ilvalutatra i 20 e i 23 milioni, la novità può consistere nell’apertura allaincondi riscatto. Ilera partito da una richiesta dicon obbligo e pagamento in 18 mesi, con la possibilità concreta di valutare contropartite tecniche. Ma i rapporti sono eccellenti e ...

infoitsport : Esclusiva: Genoa, lavori in corso per Gaich. Lammers primo nome da Natale. Scamacca vuole la Juve - Noovyis : (Esclusiva: Genoa, lavori in corso per Gaich. Lammers primo nome da Natale. Scamacca vuole la Juve) Playhitmusic - - Noovyis : (Esclusiva: Gaich ha detto sì al Genoa. Ora trattativa con il CSKA. E Scamacca-Juve…) Playhitmusic - - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Massimo Briaschi: 'Di Scamacca esplosione certa da tempo. Rovella? Giocatore di prospettiva, ma non… - _Morik92_ : La mia intervista a Ruben #Olivera, doppio ex di #JuveGenoa: '#Juve non fare brutte figure, #Ballardini è l'uomo sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Scamacca Esclusiva: Scamacca-Juve, ora il Sassuolo può aprire al prestito con diritto. Le altre in attesa alfredopedulla.com Scamacca-Juve: novità per il futuro dell’attaccante. Ultimissime

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A.

Esclusiva: Genoa, lavori in corso per Gaich. Lammers primo nome da Natale. Scamacca vuole la Juve

Le parole del direttore sportivo Marroccu che garantiva una sua conferma fino a maggio erano strumentali, noi non ci abbiamo creduto. Intanto, Scamacca non è stato convocato per la trasferta di Bergam ...

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A.Le parole del direttore sportivo Marroccu che garantiva una sua conferma fino a maggio erano strumentali, noi non ci abbiamo creduto. Intanto, Scamacca non è stato convocato per la trasferta di Bergam ...