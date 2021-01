Crisi, l’intervento di Monti in Senato: “Con ancoraggio europeista si realizza l’interesse nazionale. Va spiegato ai sovranisti” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Le considerazioni tenute dal presidente del Consiglio mi inducono a un orientamento positivo”. Lo ha detto nell’Aula del Senato Mario Monti, nel corso del dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Prima di annunciare il suo sì alla fiducia, Monti ha sottolineato l’affermazione di Conte secondo cui è fondamentale un forte ancoraggio alla scelta di campo europeista in modo da realizzare ancor più appieno l’interesse nazionale. “È la risposta a certi sovranisti“. “Porto il mio voto libero e condizionato alle mie convinzioni sui singoli provvedimenti: se mi convincono non solo li voterò ma interverrò anche sulla opinione pubblica internazionale”, ha concluso L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Le considerazioni tenute dal presidente del Consiglio mi inducono a un orientamento positivo”. Lo ha detto nell’Aula delMario, nel corso del dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Prima di annunciare il suo sì alla fiducia,ha sottolineato l’affermazione di Conte secondo cui è fondamentale un fortealla scelta di campoin modo dare ancor più appieno. “È la risposta a certi“. “Porto il mio voto libero e condizionato alle mie convinzioni sui singoli provvedimenti: se mi convincono non solo li voterò ma interverrò anche sulla opinione pubblica inter”, ha concluso L'articolo proviene da Il ...

