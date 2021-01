Conte, fiducia alla Camera: oggi si decide in Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella giornata di ieri Conte ha incassato la fiducia alla Camera: 321, alla fine, i voti a favore del premier che viene quindi riconfermato. Ma la battaglia non è finita e oggi si sposterà in Senato dove Giuseppe Conte non avrà vita così facile. Cosa accadrà? Quale sarà lo scenario politico al quale l’Italia intera dovrà prepararsi? L’incertezza regna sovrana con i numeri che al Senato sono davvero strettissimi. Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, ha confermato la volontà di astenersi dalla votazione ma tutto potrebbe succedere in una giornata che si preannuncia letteralmente infuocata per il Governo. Come anticipato, il premier Conte ha raggiunto la maggioranza alla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella giornata di ieriha incassato la: 321,fine, i voti a favore del premier che viene quindi riconfermato. Ma la battaglia non è finita esi sposterà indove Giuseppenon avrà vita così facile. Cosa accadrà? Quale sarà lo scenario politico al quale l’Italia intera dovrà prepararsi? L’incertezza regna sovrana con i numeri che alsono davvero strettissimi. Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, ha confermato la volontà di astenersi dvotazione ma tutto potrebbe succedere in una giornata che si preannuncia letteralmente infuocata per il Governo. Come anticipato, il premierha raggiunto la maggioranza...

