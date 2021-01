C’è una nuova carovana di migranti verso gli Stati Uniti (Di martedì 19 gennaio 2021) È la più numerosa da diverso tempo, ma è stata bloccata in Guatemala da polizia e militari, che la hanno respinta con violenza Leggi su ilpost (Di martedì 19 gennaio 2021) È la più numerosa da ditempo, ma è stata bloccata in Guatemala da polizia e militari, che la hanno respinta con violenza

