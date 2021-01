Un delitto in una 'guerra di camorra' risolto 21 anni dopo dal Dna (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Un agguato mortale all'interno di un guerra tra clan. Un cold case che si è trascinato per 21 anni, risolto grazie agli sviluppi della scienza forense e della tecnologia. Gli indagati Quattro indagati, uno arrestato perché libero, gli altri tre già in carcere a L'Aquila, Parma e Nuoro. Il reato contestato è quello di omicidio pluriaggravato in concorso. La vittima è Luca Famiano, e la sua morte risale al luglio 1996. dopo indagini della Squadra Mobile della questura di Caserta, il gip di Napoli ha emesso una misura cautelare in carcere per Antimo Mastroianni, Antimo Perreca, Achille Piccolo, 45 anni, e Achille Piccolo, 42 anni. I clan rivali Quel delitto, ora risolto grazie al Dna, si inquadra nell'ambito di una faida di ... Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Un agguato mortale all'interno di untra clan. Un cold case che si è trascinato per 21grazie agli sviluppi della scienza forense e della tecnologia. Gli indagati Quattro indagati, uno arrestato perché libero, gli altri tre già in carcere a L'Aquila, Parma e Nuoro. Il reato contestato è quello di omicidio pluriaggravato in concorso. La vittima è Luca Famiano, e la sua morte risale al luglio 1996.indagini della Squadra Mobile della questura di Caserta, il gip di Napoli ha emesso una misura cautelare in carcere per Antimo Mastroi, Antimo Perreca, Achille Piccolo, 45, e Achille Piccolo, 42. I clan rivali Quel, oragrazie al Dna, si inquadra nell'ambito di una faida di ...

sulsitodisimone : Un delitto in una 'guerra di camorra' risolto 21 anni dopo dal Dna - JohnPoveridge : Ho mille cose da fare e non so da dove iniziare, inizierò dal dire che un bracket sulle serie senza una serie sulla… - IlFlaneur : Nuova settimana, nuovo cartellone di appuntamenti targati La passione per il delitto Channel! Un evento al giorno,… - PutzuVputzu : @faustoderossi68 @luigidimaio perfettamente d'accordo. Perché l'Italia e l'Europa non spendono una parola su una na… - Giorgio06576452 : @fraschianchi La vendetta è un piatto che va servito freddo,quella della legge elettorale sembra essere l’arma del… -