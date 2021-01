Sul più bello: la recensione del film che ci racconta una favola moderna (Di lunedì 18 gennaio 2021) In una Torino dai colori che non ti aspetti, e dalla bellezza di una città che ti verrebbe voglia di visitare subito, se non ci fosse di mezzo il maledetto coronavirus, è ambientata la storia di una ragazza di 19 anni, cresciuta con un sogno, quello di sposare il principe perfetto, ben sapendo di non essere perfettamente la Cenerentola di turno, o la bella addormentata, ma piuttosto la sorella sfortunata. Ma in realtà, la nostra Marta, protagonista assoluta del film Sul più bello, disponibile da pochi giorni su Amazon Prime Video, ci ricorda quanto sulle pagine della nostra vista, si possano scrivere storie inaspettate. Con uno sguardo al film a Un metro da te e con un altro a Tutta colpa delle stelle, il film Sul più bello ci regala un’ora e mezza di sana allegria, nonostante il dramma che la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 gennaio 2021) In una Torino dai colori che non ti aspetti, e dalla bellezza di una città che ti verrebbe voglia di visitare subito, se non ci fosse di mezzo il maledetto coronavirus, è ambientata la storia di una ragazza di 19 anni, cresciuta con un sogno, quello di sposare il principe perfetto, ben sapendo di non essere perfettamente la Cenerentola di turno, o la bella addormentata, ma piuttosto la sorella sfortunata. Ma in realtà, la nostra Marta, protagonista assoluta delSul più, disponibile da pochi giorni su Amazon Prime Video, ci ricorda quanto sulle pagine della nostra vista, si possano scrivere storie inaspettate. Con uno sguardo ala Un metro da te e con un altro a Tutta colpa delle stelle, ilSul piùci regala un’ora e mezza di sana allegria, nonostante il dramma che la ...

