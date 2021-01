Roma, Fonseca: «Deluso nei confronti dei nostri tifosi dopo il derby» (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Roma torna in campo dopo la batosta nel derby. Queste le parole di Paulo Fonseca verso la partita di Coppa Italia contro lo Spezia Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato al sito ufficiale giallorosso alla vigilia della gara di Coppa Italia contro lo Spezia. Queste le sue parole. derby – «dopo la partita di venerdì siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt’altra prestazione. Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ripartire pensando che quanto successo non dovrà accadere nuovamente. La squadra deve capire che possiamo cambiare il futuro solo cambiando il nostro atteggiamento in partita. Come ho detto, sono soprattutto Deluso nei ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Latorna in campola batosta nel. Queste le parole di Pauloverso la partita di Coppa Italia contro lo Spezia Il tecnico dellaPauloha parlato al sito ufficiale giallorosso alla vigilia della gara di Coppa Italia contro lo Spezia. Queste le sue parole.– «la partita di venerdì siamo tutti molto delusi, soprattutto per iche meritavano tutt’altra prestazione. Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ripartire pensando che quanto successo non dovrà accadere nuovamente. La squadra deve capire che possiamo cambiare il futuro solo cambiando il nostro atteggiamento in partita. Come ho detto, sono soprattuttonei ...

