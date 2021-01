Pizze "sospese" a Lodi con la Caritas: un successo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lodi, 18 gennaio 2021 - successo oltre le aspettative per la pizza "sospesa" proposta dal locale di Gennaro Gagliardi di Lodi e dalla Caritas Lodigiana per la Giornata Mondiale della Pizza. Infatti ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 gennaio 2021), 18 gennaio 2021 -oltre le aspettative per la pizza "sospesa" proposta dal locale di Gennaro Gagliardi die dallagiana per la Giornata Mondiale della Pizza. Infatti ...

La generosità dei lodigiani e del pizzaiolo Gennaro Gagliardi per gli utenti della Mensa Diocesana: una margherita al mese fino ad aprile ...

