Ozil va al Fenerbahce

SkySport : Ozil dall'Arsenal al Fenerbahce: 'Sono felice, è la squadra del mio cuore' - GoalItalia : ??? UFFICIALE ??? L'era di Londra è finita: #Ozil al #Fenerbahce ?? - enzolampard : UFFICIALE: Mesut #Ozil lascia l’#Arsenal e passa al #Fenerbahce #calciomercato - vedo_non : Consiglio a tutti vivamente un giretto sul profilo del @Fenerbahce , commenti memorabili per l’arrivo di Ozil - sportli26181512 : Fenerbahce, Ozil è arrivato in Turchia: Mesut Ozil è sbarcato in Turchia. Il... -

Ultime Notizie dalla rete : Ozil Fenerbahce

Mesut Ozil said farewell to Arsenal teammates and flew to Turkey on Sunday to join Fenerbahce in a bid to reignite a once-flourishing career that faltered in London.The former Germany midfielder, who ...Mesut Ozil confirmed on Sunday that he was leaving Arsenal for Turkish team Fenerbahce after being frozen out for months at the Gunners. "I'm very happy, very excited. God has given me the chance to ...