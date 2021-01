LIVE Musetti-Petrovic 6-4 6-6, Challenger Istanbul 2021 in DIRETTA: si va al tie-break (Di lunedì 18 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Sbaglia Petrovic! Ancora match point! 6-6 Petrovic annulla con una bella volèe. 6-5 MATCH POINT! 5-5 Ace di Musetti. 4-5 Petrovic stecca di rovescio e Musetti recupera il mini-break. 3-5 Dritto vincente del serbo. 3-4 Splendido dritto di Musetti. 2-4 In corridoio il recupero del serbo. 1-4 Lunga la risposta di Musetti. 1-3 Splendida volèe di Petrovic. 1-2 Petrovic sbaglia un comodo dritto. 0-2 Risposta vincente del serbo. 0-1 Primo punto per Petrovic. 6-6 Palla corta maldestra di Petrovic che non passa la rete, tie-break. A-40 Risposta in rete di Petrovic su una buona prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 Sbaglia! Ancora match point! 6-6annulla con una bella volèe. 6-5 MATCH POINT! 5-5 Ace di. 4-5stecca di rovescio erecupera il mini-. 3-5 Dritto vincente del serbo. 3-4 Splendido dritto di. 2-4 In corridoio il recupero del serbo. 1-4 Lunga la risposta di. 1-3 Splendida volèe di. 1-2sbaglia un comodo dritto. 0-2 Risposta vincente del serbo. 0-1 Primo punto per. 6-6 Palla corta maldestra diche non passa la rete, tie-. A-40 Risposta in rete disu una buona prima ...

