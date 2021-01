Lampard: «Tomori potrebbe partire in prestito» – VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fikayo Tomori lascerà il Chelsea in prestito. A confermarlo è stato il tecnico Frank Lampard. Le sue parole Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha confermato che Fikayo Tomori è destinato a lasciare i Blues. Ad aspettarlo il Milan. «Fikayo Tomori è un giocatore che sta crescendo. Non possiamo giocare con tutti i nostri quattro centrali. Lui sta cercando di giocare con continuità. Quest’anno sono cinque i centrali ed è più difficile. Per questo potrebbe andare in prestito. Ha fatto grandi progressi negli ultimi due o tre anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fikayolascerà il Chelsea in. A confermarlo è stato il tecnico Frank. Le sue parole Il tecnico del Chelsea Frankha confermato che Fikayoè destinato a lasciare i Blues. Ad aspettarlo il Milan. «Fikayoè un giocatore che sta crescendo. Non possiamo giocare con tutti i nostri quattro centrali. Lui sta cercando di giocare con continuità. Quest’anno sono cinque i centrali ed è più difficile. Per questoandare in. Ha fatto grandi progressi negli ultimi due o tre anni». Leggi su Calcionews24.com

