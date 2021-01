Guasto al congelatore | le dosi di vaccino ora sono da buttare

Leggi su chenews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L’incredibile episodio ha causato il mancato utilizzo delledi, un errore umano probabilmente. Tutto sprecato.(Facebook) Il fatto, abbastanza grave, ha avuto luogo presso l’ospedale Morgani Pierantoni di Forli. 800diModerna andate sprecate per unalche avrebbe dovuto mantenere alla giusta temperatura i medicinali. La stessa Ausl Romagna, aveva segnalato il caso ai carabinieri del Nas, cheprontamente intervenuti per provare a capire cosa fosse successo e quali responsabilità potessero esserci da parte di operatori o dirigenti. Si è parlato di un errore umano che avrebbe potuto causare la mancata messa in sicurezza delleModerna, ben 800 da ...