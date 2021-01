Governo: Dini, 'Conte ha perso maggioranza, non sostituibili con voltagabbana' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte ha perso una parte della sua maggioranza, non può sostituirli con dei voltagabbana, avremmo un Governo peggiore di quello attuale". Lo ha detto l'ex premier Lamberto Dini, ai microfoni di Un giorno da Pecora su Rai Radio 1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Giuseppehauna parte della sua, non può sostituirli con dei, avremmo unpeggiore di quello attuale". Lo ha detto l'ex premier Lamberto, ai microfoni di Un giorno da Pecora su Rai Radio 1.

CastigliMirella : RT @robdellaseta: @mariolavia @lorepregliasco Mi correggo: 133 sì, era il primo governo Leone nel ‘63. 122 sì li ebbe il Fanfani 4 (1962) m… - ricmaggiolo : @Mauro_Cattaneo_ Sì ma il contesto era molto differente. E poi è un caso solo. Per esempio il governo Dini, che pur… - mikecirigliano : Poi rivelatasi definitiva, di quel governo si verificò all’inizio dell’anno successivo con i voti contrari, tra gli… - robdellaseta : @mariolavia @lorepregliasco Mi correggo: 133 sì, era il primo governo Leone nel ‘63. 122 sì li ebbe il Fanfani 4 (1… - AngeloFerrara_X : @una_Promessa A chi l'ha data stavolta? Per fare wild la diede a Dini. In quel modo Berlusconi fece cadere il governo Prodi... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Dini Governo: Dini, 'Conte ha perso maggioranza, non sostituibili con voltagabbana' Il Denaro Governo: Dini, ‘Conte ha perso maggioranza, non sostituibili con voltagabbana’

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte ha perso una parte della sua maggioranza, non può sostituirli con dei voltagabbana, avremmo un governo peggiore di quello attuale”. Lo ha detto l’ex premier ...

Breve storia dei governi di minoranza

Dopo il Berlusconi I, anche Dini nel gennaio 1995 non ottenne la maggioranza assoluta alla Camera. Gli votarono la fiducia 191 senatori e solo 302 deputati. Si astennero in 270, tra cui lo stesso ...

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte ha perso una parte della sua maggioranza, non può sostituirli con dei voltagabbana, avremmo un governo peggiore di quello attuale”. Lo ha detto l’ex premier ...Dopo il Berlusconi I, anche Dini nel gennaio 1995 non ottenne la maggioranza assoluta alla Camera. Gli votarono la fiducia 191 senatori e solo 302 deputati. Si astennero in 270, tra cui lo stesso ...