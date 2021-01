(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri Andreaè stato costretto a lasciare il campo, durante Napoli-Fiorentina, per un infortunio. Il Napoli ha già comunicato che si tratta di contusione al polpaccio sinistro. Ladello Sport scrive: “sise si èsolo di unao c’è unmuscolare. Nel secondo caso sarebbe l’ennesimo centravanti fuori. E in vista della Supercoppa di dopodomani l’ipotesi più accreditata è quella di Llorente centravanti, o uno spostamento in mezzo di Lozano”. L'articolo ilNapolista.

napolista : Gazzetta: #Petagna, oggi si valuterà se si è trattato di una botta o c’è un problema muscolare Nel secondo caso sa… - sportli26181512 : LIVE Napoli-Fiorentina 1-0: assist di Petagna e Insigne firma il vantaggio!: LIVE Napoli-Fiorentina 1-0: assist di… - sportli26181512 : LIVE Alle 12.30 Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Rino con Petagna, Ribery c’è: LIVE Alle 12.30 Napoli-Fi… - sscalcionapoli1 : Napoli-Fiorentina, probabili formazioni Gazzetta: Demme in mediana, Petagna centravanti #NapoliFiorentina… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni, a centrocampo Demme, in attacco Petagna -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Petagna

Dopo il gol dell’attaccante (doppietta col rigore della ripresa) al 5’, la squadra di Gattuso va a segno 3 volte negli ultimi 9’ del 1° tempo con Demme, Lozano e Zielinski, punendo le ingenuità dei vi ...La trasferta a Napoli è l'occasione giusta per ritrovare la squadra in cui hai giocato per sette lunghi anni, così come la città in cui hai vissuto e in cui sono nate le figlie di José Maria Callejon, ...