Crisi di governo, Conte chiude a Renzi e apre a costruttori e volenterosi: "Aiutateci"

Giuseppe Conte è pronto ad andare avanti alla guida del governo senza Italia Viva, appoggiato dalle "forze parlamentari che hanno sostenuto con lealtà l'esecutivo" e arricchito dalle "forze parlamentari volenterose, consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando e della delicatezza dei compiti", "uomini capaci di rifuggire gli egoismi e di scacciare via la tentazione di guardare all'utile personale". Il riferimento a Matteo Renzi è voluto. Il presidente del Consiglio non lo nomina mai nel corso delle comunicazioni in aula alla Camera (55 minuti, interrotti da 14 applausi), dove oggi si voterà la fiducia dopo l'uscita dei Renziani, ma nomina gli attacchi "aspri" e "scomposti" del suo partito e dice chiaro e tondo che lo strappo non si ...

