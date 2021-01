Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen: probabili formazioni e statistiche (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Borussia Mönchengladbach è ancora senza Marcus Thuram ma spera di entrare tra i primi sei con la vittoria sul Werder Bremen di Josh Sargent. L’incontro Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen si gioca martedì 19 gennaio con calcio d’inizio alle 17.30. Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen: a che punto siamo? Il Borussia Il Gladbach maledice ancora la sua fortuna dopo aver subito un pareggio nei minuti di recupero su rigore nel pareggio per 2-2 in casa del VfB Stuttgar. Marco Rose & C hanno avuto poco tempo per soffermarsi su questo. Sette punti su nove, inclusa una vittoria sui campioni del Bayern Monaco, è ancora un buon ritorno nel 2021, e saranno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilè ancora senza Marcus Thuram ma spera di entrare tra i primi sei con la vittoria suldi Josh Sargent. L’incontrosi gioca martedì 19 gennaio con calcio d’inizio alle 17.30.: a che punto siamo? IlIl Gladbach maledice ancora la sua fortuna dopo aver subito un pareggio nei minuti di recupero su rigore nel pareggio per 2-2 in casa del VfB Stuttgar. Marco Rose & C hanno avuto poco tempo per soffermarsi su questo. Sette punti su nove, inclusa una vittoria sui campioni del Bayern Monaco, è ancora un buon ritorno nel 2021, e saranno ...

ZZiliani : Vedere #Rabiot sulle tracce di #Barella è stato un po’ come rivedere #Fabbian alle prese con #Netzer (1971, Borussi… - GiAdUzZoLa90 : RT @1897j: Presi a pallate da una squadra 4a nel girone di Champions incapace di battere uno Shaktar reduce da 10 gol presi in 2 partite da… - 8cMLeti : RT @1897j: Presi a pallate da una squadra 4a nel girone di Champions incapace di battere uno Shaktar reduce da 10 gol presi in 2 partite da… - Salvato95551627 : RT @ZZiliani: Vedere #Rabiot sulle tracce di #Barella è stato un po’ come rivedere #Fabbian alle prese con #Netzer (1971, Borussia Moenchen… - Domenico1oo777 : RT @1897j: Presi a pallate da una squadra 4a nel girone di Champions incapace di battere uno Shaktar reduce da 10 gol presi in 2 partite da… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen: formazioni e statistiche Periodico Daily - Notizie