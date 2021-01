Benevento | Fausto Pepe | “Ecco perché non è possibile alleanza con Mastella”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– L’ex sindaco di, nonché autorevole dirigente locale del Partito Democratico sannita, attraverso una lunga nota spiega quelle che sono – a suo giudizio – le ragioni che rendono imun’politica con Clementee ‘Noi Campani’ in vista delle prossime elezioni amministrative. “Dal punto di vista della collocazione politica – esordisce– l’attuale Sindaco diha dimenticato di essere stato eletto in una coalizione di centro-destra nel giugno del 2016. La moglie, Sandra Lonardo, è stata poi nominata senatrice con Forza Italia nel 2018. Nel settembre del 2020, invece, moglie e marito hanno abbandonato il centro-destra per passare con De Luca, ...

Altro che novità, siamo alla restaurazione di politica e interessi di chi mai ha avanzato una proposta seria per Benevento”. Così in una nota ... ma anche che stanno avallando di fatto la politica di ...I Cinque Stelle parlano di nuovo corso e rinnovamento ignorando, forse, che l’alleato Del Basso De Caro nel ’75, quando molti di loro probabilmente non erano nemmeno nati, già occupava uno scranno in ...