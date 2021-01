Andrea Roncato da Live: “Con Stefania è finita perchè lei aveva un altro” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5, nelle interviste che aveva rilasciato, Stefania Orlando non aveva mai voluto parlare della fine del matrimonio con Andrea Roncato. E anche le poche volte in cui in casa qualcuno le ha chiesto delle informazioni su questa storia, lei ha fatto capire che non ne vuole parlare. Fino a ieri sera, anche il suo ex marito aveva mantenuto la stessa linea ma nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 17 gennaio 2021, l’attore ha raccontato i motivi per i quali il matrimonio sarebbe finito. Senza troppi giri di parole infatti, ha detto che Stefania Orlando aveva un altro uomo. Stefania Orlando e il matrimonio con Andrea ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 gennaio 2021) Prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5, nelle interviste cherilasciato,Orlando nonmai voluto parlare della fine del matrimonio con. E anche le poche volte in cui in casa qualcuno le ha chiesto delle informazioni su questa storia, lei ha fatto capire che non ne vuole parlare. Fino a ieri sera, anche il suo ex maritomantenuto la stessa linea ma nella puntata di-Non è la d’Urso in onda il 17 gennaio 2021, l’attore ha raccontato i motivi per i quali il matrimonio sarebbe finito. Senza troppi giri di parole infatti, ha detto cheOrlandounuomo.Orlando e il matrimonio con...

