Rugby | CVC sempre più vicino al sei nazioni

Ultime Notizie dalla rete : Rugby CVC

OnRugby

Ci vorrà un accordo ufficiale da parte delle altre federazioni che compongono il Comitato del Torneo (Inghilterra, Irlanda, Scozia, Galles, Italia) affinché CVC entri nel sei nazioni per acquisire il ...The pandemic and pending legal action mean the sport is fractured at the top tier and fearing for the existence of its grassroots level ...