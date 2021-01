Rosato (Iv): "Se Conte vuole, la crisi si risolve in due ore, senza andare in Aula" (Di domenica 17 gennaio 2021) Italia Viva apre ancora al confronto. Lo fa con le parole di Ettore Rosato, coordinatore del partito, intervistato da Sky tg24. “Assolutamente, noi la mano non l’abbiamo mai ritirata. Il problema non è cosa fa Iv ma cosa fa il governo per superare la crisi in cui versa il Paese. La crisi si risolve in due ore. Se il presidente Conte vuole, la crisi la risolve oggi pomeriggio, non occorre nemmeno andare in Aula”. Rosato poi spiega: “Se il presidente del Consiglio pensa che ha fatto tutto ben, nei Contenuti, nelle relazioni, nei Contenuti, nei metodi e nei modi, allora si andrà avanti così. Se invece il presidente del consiglio pensa che ci sono delle sue ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Italia Viva apre ancora al confronto. Lo fa con le parole di Ettore, coordinatore del partito, intervistato da Sky tg24. “Assolutamente, noi la mano non l’abbiamo mai ritirata. Il problema non è cosa fa Iv ma cosa fa il governo per superare lain cui versa il Paese. Lasiin due ore. Se il presidente, lalaoggi pomeriggio, non occorre nemmenoin”.poi spiega: “Se il presidente del Consiglio pensa che ha fatto tutto ben, neinuti, nelle relazioni, neinuti, nei metodi e nei modi, allora si andrà avanti così. Se invece il presidente del consiglio pensa che ci sono delle sue ...

