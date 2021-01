Pfizer: in FVG tagliate il 54% delle dosi per la prossima settimana (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Friuli Venezia Giulia ha “subito un taglio del 54%” delle dosi di vaccino Pfizer per la prossima settimana, un taglio superiore rispetto a quello subito da altre Regioni. “E’ inaccettabile: penso serva un riequilibrio, dove il taglio venga spartito in modo equanime nel Paese”. Lo ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, durante un incontro a Trieste.“Ho sentito Pfizer ieri – ha aggiunto – mi dicono che dalla settimana successiva si dovrebbe tornare alla fornitura normale, ma se non abbiamo certezze il rischio è che oggi pomeriggio dovremmo decidere di rallentare la campagna vaccinale”. Fedriga ha sottolineato che “ci sono Regioni in cui non c’è nessun tipo di riduzione di fornitura, altre come la nostra, il Trentino Alto Adige e il Veneto, che hanno ... Leggi su udine20 (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Friuli Venezia Giulia ha “subito un taglio del 54%”di vaccinoper la, un taglio superiore rispetto a quello subito da altre Regioni. “E’ inaccettabile: penso serva un riequilibrio, dove il taglio venga spartito in modo equanime nel Paese”. Lo ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, durante un incontro a Trieste.“Ho sentitoieri – ha aggiunto – mi dicono che dallasuccessiva si dovrebbe tornare alla fornitura normale, ma se non abbiamo certezze il rischio è che oggi pomeriggio dovremmo decidere di rallentare la campagna vaccinale”. Fedriga ha sottolineato che “ci sono Regioni in cui non c’è nessun tipo di riduzione di fornitura, altre come la nostra, il Trentino Alto Adige e il Veneto, che hanno ...

