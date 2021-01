LIVE Biathlon, Mass start Oberhof in DIRETTA: primo podio stagionale nel mirino per Lukas Hofer (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La DIRETTA LIVE della 12.5 km Mass start femminile di Biathlon 12.08: Tra i grandi protagonisti annunciati di giornata c’è anche l’azzurro Lukas Hofer che è in formissima sugli sci e se riuscirà a ripetere la grande prova al poligono della staffetta potrebbe davvero ottenere un grande risultato 12.05: Norvegesi come sempre super favoriti con Johannes Boe, Tarjei Boe e Laegreid pronti a recitare il ruolo di protagonisti assoluti della gara 12.02: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass start che chiude il programma delle gare maschili nel doppio appuntamento di Oberhof in ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALadella 12.5 kmfemminile di12.08: Tra i grandi protagonisti annunciati di giornata c’è anche l’azzurroche è in formissima sugli sci e se riuscirà a ripetere la grande prova al poligono della staffetta potrebbe davvero ottenere un grande risultato 12.05: Norvegesi come sempre super favoriti con Johannes Boe, Tarjei Boe e Laegreid pronti a recitare il ruolo di protagonisti assoluti della gara 12.02: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladellache chiude il programma delle gare maschili nel doppio appuntamento diin ...

