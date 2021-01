La canzone nostra, insieme Mace, Blanco e Salmo (Di domenica 17 gennaio 2021) Il titolo è La canzone nostra. Si tratta di una collaborazione inedita: il rapper Salmo insieme con il disc jockey Mace e l’esordiente Blanco. La canzone nostra, un incontro di corpi La canzone nostra è il pezzo. Il videoclip è girato in bianco e nero, dal collettivo YouNuts. Il ritornello, che riporta le parole “Sono sotto la pioggia”, rappresenta una sorta di rito tribale. Un incontro di corpi, di energie. Praticamente, quello che oggi non è possibile fare. E questo è il commento di Salmo in proposito, sul suo profilo Instagram. “Il video è un omaggio agli anni Novanta, ci siamo ispirati al video I’m So Crazy di Par-T-One vs INXS e Firestarter dei Prodigy”. Deriansky e il suo rap una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Il titolo è La. Si tratta di una collaborazione inedita: il rappercon il disc jockeye l’esordiente. La, un incontro di corpi Laè il pezzo. Il videoclip è girato in bianco e nero, dal collettivo YouNuts. Il ritornello, che riporta le parole “Sono sotto la pioggia”, rappresenta una sorta di rito tribale. Un incontro di corpi, di energie. Praticamente, quello che oggi non è possibile fare. E questo è il commento diin proposito, sul suo profilo Instagram. “Il video è un omaggio agli anni Novanta, ci siamo ispirati al video I’m So Crazy di Par-T-One vs INXS e Firestarter dei Prodigy”. Deriansky e il suo rap una ...

Agenzia_Ansa : Emma e Alessandra Amoroso: 'La nostra amicizia è forte, condividiamo più di quello che si vede sui social'. Esce il… - IlContiAndrea : Emma e Alessandra Amoroso: “‘Pezzo di Cuore’? L’ho inviata su Whatsapp ad Alessandra: ‘Questa è la nostra canzone'”… - Paoletta_F : “Abbiamo avuto la lente d’ingrandimento addosso come se il successo non fosse meritato e dovessimo chiedere scusa.… - MoliPietro : La canzone nostra, insieme Mace, Blanco e Salmo - inoverthinking : sono le 4:00 e forse la nostra canzone sta passando in radio -