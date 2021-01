Inter, Moratti: “Mi spiacerebbe se gli Zhang cedessero la società” (Di domenica 17 gennaio 2021) L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di “Repubblica” della possibile cessione del club, senza nascondere un pizzico di dispiacere: “Gli Zhang avevano tutto: ovviamente soldi, ma anche una forte educazione, una struttura familiare ed un grande rispetto per il valore dell’Inter. Sarei dispiaciuto se cedessero la società“. Tra i potenziali acquirenti del club nerazzurro spicca il fondo BC Partners, pur non essendo l’unico. Indubbiamente le restrizioni delle autorità cinesi in merito agli investimenti privati hanno contribuito al crearsi di questa situazione, tuttavia è ancora presto per azzardare pronostici. Ulteriori novità emergeranno, con ogni probabilità, nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) L’ex presidente dell’Massimoha parlato ai microfoni di “Repubblica” della possibile cessione del club, senza nascondere un pizzico di dispiacere: “Gliavevano tutto: ovviamente soldi, ma anche una forte educazione, una struttura familiare ed un grande rispetto per il valore dell’. Sarei dispiaciuto sela“. Tra i potenziali acquirenti del club nerazzurro spicca il fondo BC Partners, pur non essendo l’unico. Indubbiamente le restrizioni delle autorità cinesi in merito agli investimenti privati hanno contribuito al crearsi di questa situazione, tuttavia è ancora presto per azzardare pronostici. Ulteriori novità emergeranno, con ogni probabilità, nei prossimi giorni. SportFace.

