Inter-Juve 1-0 diretta live: la sblocca Vidal di testa (Di domenica 17 gennaio 2021) 10'pt Annullato il gol di Ronaldo : sul tiro di Rabiot respinto da Handanovic, Chiesa è in fuorigioco nel momento in cui mette il pallone in mezzo per CR7. 10'pt Ritmi blandi fino al momento. Squadre ...

Sono quattro i calciatori in diffida della #Juve che, in caso di ammonizione contro l'#Inter, salterebbero la final… Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… #Inter-Juve, le dichiarazioni prepartita di Paratici e Rabiot