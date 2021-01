Incidente Bora-hansgrohe, come stanno i ciclisti? Diverse fratture da gestire (Di domenica 17 gennaio 2021) Giungono ulteriori aggiornamenti dalla Bora–hansgrohe. Con un tweet ufficiale la squadra ciclistica tedesca, che ha poi emesso un comunicato stampa molto stringato, ha fatto sapere le condizioni dei sette corridori coinvolti ieri in un Incidente nel corso dell’ultimo giorno di allenamenti sul Lago di Garda. I ciclisti ad aver subito le conseguenze peggiori sono stati il neerlandese Wilco Kelderman ed il tedesco Andreas Schillinger: il primo ha riportato una frattura vertebrale, oltre ad una commozione cerebrale, mentre il secondo ha rimediato le fratture di una vertebra cervicale e di una toracica. Nessuno dei due, almeno al momento, subirà un intervento chirurgico, ma entrambi osserveranno una terapia conservativa. Il tedesco Rudi Selig, anch’egli trasportato ieri in ospedale, ha ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Giungono ulteriori aggiornamenti dalla. Con un tweet ufficiale la squadraca tedesca, che ha poi emesso un comunicato stampa molto stringato, ha fatto sapere le condizioni dei sette corridori coinvolti ieri in unnel corso dell’ultimo giorno di allenamenti sul Lago di Garda. Iad aver subito le conseguenze peggiori sono stati il neerlandese Wilco Kelderman ed il tedesco Andreas Schillinger: il primo ha riportato una frattura vertebrale, oltre ad una commozione cerebrale, mentre il secondo ha rimediato ledi una vertebra cervicale e di una toracica. Nessuno dei due, almeno al momento, subirà un intervento chirurgico, ma entrambi osserveranno una terapia conservativa. Il tedesco Rudi Selig, anch’egli trasportato ieri in ospedale, ha ...

