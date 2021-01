Gli Stati Uniti sono in guerra civile? (Di domenica 17 gennaio 2021) sono immagini agghiaccianti e in grado di lasciare chiunque basito quelle che arrivano in questi giorni dagli Stati Uniti d’America, a meno di una settimana dall’insediamento ufficiale del nuovo presidente federale Joe Biden. Militari dispiegati in massa lungo le strade, posti di blocco continui e sbarramenti per non permettere il passaggio della folla; negozi pronti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 17 gennaio 2021)immagini agghiaccianti e in grado di lasciare chiunque basito quelle che arrivano in questi giorni daglid’America, a meno di una settimana dall’insediamento ufficiale del nuovo presidente federale Joe Biden. Militari dispiegati in massa lungo le strade, posti di blocco continui e sbarramenti per non permettere il passaggio della folla; negozi pronti InsideOver.

Erriders : Tra quattro giorni gli Stati Uniti archiviano e seppelliscono quattro anni di danno e disprezzo per la vita del pia… - Pontifex_it : Prego per gli Stati Uniti d’America, scossi dal recente assedio al Congresso. Prego per coloro che hanno perso la v… - GassmanGassmann : Le poltrone, parlano di poltrone, ora, in questa catastrofe, parlano di poltrone... che se uno la racconta ,non ci… - 28HABITX : Gli One Direction sono stati la prima band inglese a debuttare al primo posto della classifica americana con il pro… - GabrieleMarroni : RT @RadioSavana: Marea umana di clandestini provenienti da Honduras e Guatemala provano ad invadere gli Stati Uniti. Ottimo inizio per Bide… -