Crotone Benevento 3-0 LIVE | ancora Simy | 3-0 Crotone

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Primo possesso per il. 4? GOL1-0 Cross dalla sinistra di Pedro Pereira, Glik lotta a centro area conma devia il pallone di testa e infila la sua porta; clamoroso autogol del polacco. 9? Calcio d’angolo dalla destra battuto da Sau, a centro area irrompe Tuia che ...