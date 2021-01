Christian De Sica, una vita nello spettacolo (Di domenica 17 gennaio 2021) Christian De Sica, che ha da poco compiuto settanta anni, stasera sarà ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa“. Classe 1951, figlio d’arte di Vittorio de Sica e Maria Mercader, fratello di Manuel De Sica, compositore di colonne sonore. Dopo gli studi liceali si iscrive, senza convinzione alla facoltà di lettere ma, subito, si trasferisce in Venezuela, lavorando in un albergo. Qui si cimenta come intrattenitore e show man intrattenendo gli ospiti dell’albergo. Nel 1973 partecipa al Festival di Sanremo con “Mondo mio”, non ottenendo, però, il successo sperato. Ad aprirgli le porte del cinema è il padre che lo fa debuttare nel suo film “Una Breve vacanza“. Successivamente partecipa al film di Pupi Avati, “Bordella” e ottiene una piccola parte nella miniserie “Blaise Pascal”, diretta dall’amico di famiglia Roberto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021)De, che ha da poco compiuto settanta anni, stasera sarà ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa“. Classe 1951, figlio d’arte di Vittorio dee Maria Mercader, fratello di Manuel De, compositore di colonne sonore. Dopo gli studi liceali si iscrive, senza convinzione alla facoltà di lettere ma, subito, si trasferisce in Venezuela, lavorando in un albergo. Qui si cimenta come intrattenitore e show man intrattenendo gli ospiti dell’albergo. Nel 1973 partecipa al Festival di Sanremo con “Mondo mio”, non ottenendo, però, il successo sperato. Ad aprirgli le porte del cinema è il padre che lo fa debuttare nel suo film “Una Breve vacanza“. Successivamente partecipa al film di Pupi Avati, “Bordella” e ottiene una piccola parte nella miniserie “Blaise Pascal”, diretta dall’amico di famiglia Roberto ...

