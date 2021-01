«Treno per Orio, l’intervento dei comitati «Progetto da ripensare, i binari vanno interrati» (Di sabato 16 gennaio 2021) Boccaleone, Campagnola, Colognola, Villaggio Sposi, San Tomaso e gli ambientalisti: «Progetto da rivedere». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 gennaio 2021) Boccaleone, Campagnola, Colognola, Villaggio Sposi, San Tomaso e gli ambientalisti: «da rivedere».

idolmyworld : @sophiespurring io dormo dove capita, che sia a casa di altri, in hotel, sull'autobus, sul treno, sull'aereo... mi… - RobertHolzer : RT @annaguaita: Mi ricorda quando arrivai a Washington (in treno, da NY) per coprire il post 9/11. Città deserta, militari, paura. - intoharryseyes : E noi sotto un treno per entrambi #tzvip - intoharryseyes : RT @SIHAIRAGIONE: FRANCY È SOTTO UN TRENO PER TOMMY NON CAMBIO IDEA MAGARI SBAGLIO MA... #TZVIP - wallycampisi : RT @prettywho_: Quanti viaggi non ho fatto perché 'vabbè ma troppi soldi solo per il treno', 'ma in due giorni cosa vedo?'. Appena si potrà… -

Ultime Notizie dalla rete : Treno per Treno per Orio, il Comune a RFI: “Così non va, servono modifiche” BergamoNews.it A cosa servirà la card per i vaccinati Covid in Campania: meno file in ospedale, prenotazioni treni

È un altro elemento di eccellenza campana', ha proseguito De Luca, per poi aggiungere in tono polemico: 'vi prego di non parlarne molto, se no va a finire che scatenano un'altra campagna di sciacallag ...

Russo (Cisl Calabria): “Inascoltato allarme Cisl per ripensare reti comunicazione”

«Con amarezza – dichiara Tonino Russo, Segretario generale di Cisl Calabria – constatiamo che si rivela purtroppo profetico l’allarme da noi lanciato da tempo e più volte sulla mancata o insufficiente ...

È un altro elemento di eccellenza campana', ha proseguito De Luca, per poi aggiungere in tono polemico: 'vi prego di non parlarne molto, se no va a finire che scatenano un'altra campagna di sciacallag ...«Con amarezza – dichiara Tonino Russo, Segretario generale di Cisl Calabria – constatiamo che si rivela purtroppo profetico l’allarme da noi lanciato da tempo e più volte sulla mancata o insufficiente ...