Tessuti ecosostenibili, la pandemia non ferma la richiesta: il caso della Tessitura Lazzati (Di sabato 16 gennaio 2021) La svolta nel tessile si chiama green. Dall’economia circolare nascono sempre più prodotti attenti all’ambiente con lavorazioni “a impatto zero”, che non danneggino l’ecosistema, i cosiddetti Tessuti ecosostenibili. E anche nell’anno nero dell’emergenza sanitaria, l’attenzione alle tematiche ecologiche non è diminuita, anzi. Nel 2020 la Tessitura Fibre Artificiali A. Lazzati di San Vittore Olona, in provincia di Milano, ha registrato una richiesta esponenziale per i prodotti “eco-friendly”. Ovvero, filati di poliestere e nylon interamente ottenuti da processi di recupero, ma anche finissaggi senza il ricorso a sostanze chimiche inquinanti. Questi processi sono il frutto di un lungo percorso di ricerca. Tutto ciò pone oggi la Tessitura tra le realtà più innovative e dinamiche del ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 gennaio 2021) La svolta nel tessile si chiama green. Dall’economia circolare nascono sempre più prodotti attenti all’ambiente con lavorazioni “a impatto zero”, che non danneggino l’ecosistema, i cosiddetti. E anche nell’anno nero dell’emergenza sanitaria, l’attenzione alle tematiche ecologiche non è diminuita, anzi. Nel 2020 laFibre Artificiali A.di San Vittore Olona, in provincia di Milano, ha registrato unaesponenziale per i prodotti “eco-friendly”. Ovvero, filati di poliestere e nylon interamente ottenuti da processi di recupero, ma anche finissaggi senza il ricorso a sostanze chimiche inquinanti. Questi processi sono il frutto di un lungo percorso di ricerca. Tutto ciò pone oggi latra le realtà più innovative e dinamiche del ...

MagazineQualita : Tessuti ecosostenibili: la pandemia non ferma la richiesta di prodotti green. La svolta nel tessile si chiama green… - apietrarota : RT @Sostenibile: Tessuti ecosostenibili: la pandemia non ferma la richiesta di prodotti green - DaBordet : Tessuti ecosostenibili: la pandemia non ferma la richiesta di prodotti green - Sostenibile : Tessuti ecosostenibili: la pandemia non ferma la richiesta di prodotti green -

Ultime Notizie dalla rete : Tessuti ecosostenibili Tessuti ecosostenibili, la pandemia non ferma la richiesta: il caso della Tessitura Lazzati Velvet Mag Herno punta sulla sostenibilità

Lane riciclate, tessuti biodegradabili e sostenibili, il sogno di Claudio Marenzi, presidente del gruppo piemontese Herno e di Pitti Immagine, per il futuro della moda ...

Moda, jeans 2021: a vita alta, con i risvolti e ispirati agli anni '60

A gamba dritta e ampia, con la vita più alta e i risvolti, dal mood rétro. I jeans per la primavera estate 2021 sembrano usciti dagli archivi della moda. I modelli maschili hanno il fit perfetto per g ...

Lane riciclate, tessuti biodegradabili e sostenibili, il sogno di Claudio Marenzi, presidente del gruppo piemontese Herno e di Pitti Immagine, per il futuro della moda ...A gamba dritta e ampia, con la vita più alta e i risvolti, dal mood rétro. I jeans per la primavera estate 2021 sembrano usciti dagli archivi della moda. I modelli maschili hanno il fit perfetto per g ...