Per stabilizzare la Libia, l’Onu sceglie Jan Kubis, già in Libano, Iraq e Afghanistan (Di sabato 16 gennaio 2021) C’è luce verde da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la nomina dello svlocacco Jan Kubis come nuovo inviato della missione in Libia (Unsmil). Kubis è l’attuale rappresentante delle Nazioni Unite in Libano e sul suo nome c’è larga convergenza sia per l’esperienza sia per la situazione che si è creata. l’Onu sta conducendo i colloqui creati dopo il cessate il fuoco di fine ottobre, ormai piuttosto consolidato, e proseguiti con il Foro di Dialogo di Tunisi, ma non ha un alto funzionario a guidare il processo. O meglio, manca un incaricato ufficiale. Attualmente alla guida di Unsmil c’è infatti l’americana Stephanie Williams, che ricopre l’incarico come facente funzione. Williams è succeduta al libanese Ghassan Salamé, che si dimise a marzo dello scorso anno dicendosi esausto. C’era ... Leggi su formiche (Di sabato 16 gennaio 2021) C’è luce verde da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la nomina dello svlocacco Jancome nuovo inviato della missione in(Unsmil).è l’attuale rappresentante delle Nazioni Unite ine sul suo nome c’è larga convergenza sia per l’esperienza sia per la situazione che si è creata.sta conducendo i colloqui creati dopo il cessate il fuoco di fine ottobre, ormai piuttosto consolidato, e proseguiti con il Foro di Dialogo di Tunisi, ma non ha un alto funzionario a guidare il processo. O meglio, manca un incaricato ufficiale. Attualmente alla guida di Unsmil c’è infatti l’americana Stephanie Williams, che ricopre l’incarico come facente funzione. Williams è succeduta al libanese Ghassan Salamé, che si dimise a marzo dello scorso anno dicendosi esausto. C’era ...

