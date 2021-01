Orietta Berti a “Verissimo”, il dramma del Covid: «Osvaldo non sta bene…» (Di sabato 16 gennaio 2021) Tra gli ospiti di “Verissimo”, nella puntata in onda oggi, sabato 16 gennaio 2021, anche Orietta Berti. La cantante, 77 anni, che a marzo prossimo parteciperà per la dodicesima volta al Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, ha svelato qualcosa sul look con cui si esibirà all’Ariston. Recentemente guarita dal Covid, l’artista si è detta però preoccupata per le condizioni di salute del marito, Osvaldo Paterlini, che avrebbe preso la malattia in forma più pesante. leggi anche l’articolo —> Anna Falchi mantiene la promessa e si mostra al naturale per il derby: la foto da capogiro Altro grande ritorno per “Verissimo”. Oggi da Silvia Toffanin ci sarà anche Orietta Berti, che si è raccontata ai microfoni di Canale 5. La cantante ha rilasciato ... Leggi su urbanpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Tra gli ospiti di “”, nella puntata in onda oggi, sabato 16 gennaio 2021, anche. La cantante, 77 anni, che a marzo prossimo parteciperà per la dodicesima volta al Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, ha svelato qualcosa sul look con cui si esibirà all’Ariston. Recentemente guarita dal, l’artista si è detta però preoccupata per le condizioni di salute del marito,Paterlini, che avrebbe preso la malattia in forma più pesante. leggi anche l’articolo —> Anna Falchi mantiene la promessa e si mostra al naturale per il derby: la foto da capogiro Altro grande ritorno per “”. Oggi da Silvia Toffanin ci sarà anche, che si è raccontata ai microfoni di Canale 5. La cantante ha rilasciato ...

