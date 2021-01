Neymar gonfia il petto | “Sono il caos perfetto | o mi amano o non mi conoscono”

Leggi su sportface

(Di sabato 16 gennaio 2021) “La perfezione non esiste. L’arte è diversa. Ilperò devo dire che è esistito, almeno per quanto mi riguarda. Ilè esistito nella mia carriera perchéio stesso il“. È uninedito quello raccontatosi in un’intervista a ‘Gaffer’. Il talento brasiliano del Paris Saint-Germain ha svelato alcuni dei suoi segreti per essere sempre al top: “Nel calcio non ho pressioni.il numero 10 del Brasile e del mio club. So che quando gioco devo essere diverso e dare il 100% – ha detto–. Ma sul campouna persona, fuori un’altra. Difficile da spiegare ma devi essere diverso.un esempio per i bambini e di questo ringrazio Dio. La ...