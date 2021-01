Maestra no mask licenziata a Treviso: agli alunni diceva che “il Covid uccide solo i vecchi” (Di sabato 16 gennaio 2021) . È stata licenziata Sabrina Pattarello, la Maestra di Treviso finita al centro delle polemiche nei mesi scorsi per aver invitato i suoi alunni della scuola elementare Giovanni XXIII a non indossare le mascherine perché “il Covid uccide solo gli anziani”. La conferma della preside: “il contratto è stato risolto, mercoledì 13 è stato il suo ultimo giorno”. Si è conclusa con il licenziamento la vicenda della Maestra negazionista di Treviso che invitava i suoi alunni a non indossare la mascherina perché “il Covid uccide solo i vecchi”. Sabrina Pattarello, questo il nome della docente finita al centro delle polemiche nei mesi scorsi, era stata assunta con ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 16 gennaio 2021) . È stataSabrina Pattarello, ladifinita al centro delle polemiche nei mesi scorsi per aver invitato i suoidella scuola elementare Giovanni XXIII a non indossare le mascherine perché “ilgli anziani”. La conferma della preside: “il contratto è stato risolto, mercoledì 13 è stato il suo ultimo giorno”. Si è conclusa con il licenziamento la vicenda dellanegazionista diche invitava i suoia non indossare la mascherina perché “il”. Sabrina Pattarello, questo il nome della docente finita al centro delle polemiche nei mesi scorsi, era stata assunta con ...

