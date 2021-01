Covid, contagi in aumento nelle carceri: ora sono 718. A Milano sono triplicati rispetto a una settimana fa (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Covid-19 continua a insinuarsi nelle carceri. In tutto il Paese i detenuti positivi sono 718, di cui 681 asintomatici, 11 con sintomi e 26 ricoverati. Si tratta di numeri in aumento del 25% rispetto alla precedente rilevazione, anche se contenuti rispetto al totale della popolazione carceraria. A comunicare i dati, aggiornati al 14 gennaio, è il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). Milano è un caso: in una settimana i contagi tra i detenuti sono cresciuti di oltre il triplo. Nel carcere di Bollate i positivi erano 36 il 7 gennaio. Ora sono saliti a 109, più un detenuto che è stato ricoverato in ospedale. A San ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Il-19 continua a insinuarsi. In tutto il Paese i detenuti positivi718, di cui 681 asintomatici, 11 con sintomi e 26 ricoverati. Si tratta di numeri indel 25%alla precedente rilevazione, anche se contenutial totale della popolazione carceraria. A comunicare i dati, aggiornati al 14 gennaio, è il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap).è un caso: in unatra i detenuticresciuti di oltre il triplo. Nel carcere di Bollate i positivi erano 36 il 7 gennaio. Orasaliti a 109, più un detenuto che è stato ricoverato in ospedale. A San ...

