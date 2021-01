Calciomercato retro | Il ‘mister miliardo’ che scoprì sul giornale di essere stato ceduto all’Avellino

Leggi su itasportpress

(Di domenica 17 gennaio 2021) Orazio Sorbello, ex attaccante che a cavallo tra gli anni 70-80 segnò tanti gol con le maglie di Campania, Modena, Padova, Acireale, Palermo e Catania, fu al centro di una interessante vicenda di mercato che ancora oggi fa discutere. Giocava con il Campania Ponticelli, che all’epoca era una realtà ben nota del calcio campano. Un trasferimento che Sorbello ai microfoni di ilnobilecalcio.it, descrive così: "Avvenne perchè quell’anno con l’Acireale giocammo proprio contro il Campania. Ricordo che in trasferta, lì a Napoli, feci una gran partita e pareggiammo 2-2. Impressionai i dirigenti credo. Poi partì e andai a Salerno per svolgere il servizio militare e fu proprio in questo frangente che ricevetti la chiamata dell’allora direttore sportivo del Campania, Franceschini. Da quì poi si concretizzò il mio trasferimento e il conseguente salto di categoria. Giocai quattro stagioni lì, una in ...