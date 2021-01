Speed skating | cancellati anche i Mondiali junior 2021 in Giappone

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Consiglio ISU ha apportato ulteriori modifiche al calendario internazionale di, destinato ad iniziare e concludersi nel giro di un mese a partire da domani. Si attendevano infatti ulteriori modifiche nella riunione odierna ed infatti un altro evento è stato cancellato: non si terranno iin programma in. L’intera stagione dunque verterà attorno alla bolla che è stata implementata ad Heerenveen (Paesi Basi), e che includerà gli Europei, due tappe della Coppa del Mondo, nonché isenior, a partire da domani e fino a domenica 14 febbraio. Non vi sono più altri eventi in calendario: sono stati infatti, per la categoria, ad Hachinohe () sia la tappa di Coppa del ...