Renzi tenta la retromarcia | «Giuseppe non è un pericolo per la democrazia»

Tino44588447 : RT @Gi71376847: Tutti schierati. Tutti a dire che Renzi è un irresponsabile con analisi psicologiche, mediche , psicanalitiche. Pochissimi… - giovann30980358 : Renzi è un avvelenatore di pozzi , distrugge o tenta chiunque gli faccia ombra . iniziò con Letta e ci riuscì ora c… - lollo_mazz : RT @IFaccendiere: Mi raccontano ?? di un #Renzi che tenta la mossa disperata dell’astensione al #Senato nella speranza di riaprire il tavolo… - Maria67383403 : RT @pierpi13: Si tenta l'ultima mediazione con Renzi. Conduzione di Sanremo e la Boschi come valletta. [pirata21] - sergioalesi : RT @Gi71376847: Tutti schierati. Tutti a dire che Renzi è un irresponsabile con analisi psicologiche, mediche , psicanalitiche. Pochissimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi tenta

Il Sole 24 ORE

Lunedì e martedì, M5S e Pd appoggeranno un’operazione che tende a dare una parvenza di continuità al governo, evitando una crisi formale. Ma declinarla solo per sopravvivere e continuare come prima, p ...Quella che sembra essere l’ultima provocazione arriva da un’intervista alla Stampa. “Il governo? Non mi pare che abbia i numeri. Se non prende 161 voti, tocca un governo senza Conte“, sostiene Matteo ...