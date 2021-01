Marianne Faithfull: "Con il Covid ero in un posto buio, forse la morte" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Marianne Faithfull , la cantante dalla voce roca profonda e inconfondibile, ad aprile ha preso il Covid, i giornali avevano preparato il necrologio e al Guardian racconta di non ricordare l'essersi ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di venerdì 15 gennaio 2021), la cantante dalla voce roca profonda e inconfondibile, ad aprile ha preso il, i giornali avevano preparato il necrologio e al Guardian racconta di non ricordare l'essersi ...

La cantante è guarita e al Guardian dice: “Memoria, polmoni, stanchezza, ho ancora effetti collaterali”. Ma ha ripreso un progetto sui poeti romantici ...

MARIANNE FAITHFULL e WARREN ELLIS: ad aprile il nuovo album “She Walks In Beauty”

A tre anni da “Negative Capability” torna a farsi sentire la leggendaria Marianne Faithfull e lo fa annunciando un nuovo album, questa volta in compagnia di Warren Ellis. Il disco della cantautrice br ...

