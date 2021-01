La maggioranza dei trentini vaccinata entro settembre 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Potrebbe essere settembre 2021 la data dell'uscita dalla pandemia per il Trentino. Questo, almeno, è quanto è lecito pensare dopo la comunicazione del presidente della Provincia autonoma Maurizio ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 15 gennaio 2021) Potrebbe esserela data dell'uscita dalla pandemia per il Trentino. Questo, almeno, è quanto è lecito pensare dopo la comunicazione del presidente della Provincia autonoma Maurizio ...

ricpuglisi : Vi consiglio di leggere con attenzione quanto scrive @marattin sulla gestione dei dossier economici da parte del Go… - matteosalvinimi : Se non ci sarà la fiducia, la via maestra per riportare al governo del Paese una maggioranza coesa ed omogenea, con… - fleinaudi : #opposizioneèbello Sono tutti alla ricerca di una maggioranza. Il solito guru dell’Italia demente ci dice “tutti i… - gildobroggi : Che lunedì in Lombardia gli studenti di seconda e terza media e delle superiori potranno o meno andare a scuola? Pe… - GazzettadiSiena : La dura nota dei gruppi di maggioranza -