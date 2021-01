Governo, Gualtieri: “Crisi incomprensibile”. Orlando: “Vedremo numeri in Parlamento. Mes? Far salire lo spread brucia possibile risparmio” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Ho sempre detto che una Crisi di Governo durante una pandemia è sbagliata, è incomprensibile. Penso che tutti i cittadini condividano questo e sappiano che occorre un Governo nella pienezza delle sue funzioni che possa assicurare necessarie azioni di contrasto alla pandemia e di sostegno all’economia”, così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al termine di una riunione sul Recovery plan presso la sede del Pd. Sui numeri in Parlamento, grazie ai quali il premier Giuseppe Conte manterrebbe la maggioranza, Gualtieri non si sbilancia: “Sono fiducioso che il buon senso prevarrà e si consentirà all’Italia di continuare a essere governata in un momento così difficile”. “Se ci sono i numeri in Senato per andare avanti senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Ho sempre detto che unadidurante una pandemia è sbagliata, è. Penso che tutti i cittadini condividano questo e sappiano che occorre unnella pienezza delle sue funzioni che possa assicurare necessarie azioni di contrasto alla pandemia e di sostegno all’economia”, così il ministro dell’Economia Robertoal termine di una riunione sul Recovery plan presso la sede del Pd. Suiin, grazie ai quali il premier Giuseppe Conte manterrebbe la maggioranza,non si sbilancia: “Sono fiducioso che il buon senso prevarrà e si consentirà all’Italia di continuare a essere governata in un momento così difficile”. “Se ci sono iin Senato per andare avanti senza ...

MediasetTgcom24 : Crisi di governo, Gualtieri: 'Fiducioso che prevalga il buon senso' #costruttori - borghi_claudio : Beh, via Bonafede, gualtieri e Catalfo... anche se li sostituissero con tre teletubbies il governo migliorerebbe...… - fattoquotidiano : Ristori, stanziamento a rischio in caso di crisi di governo. Gualtieri: “Non deve accadere”. Faraone (Iv): “Pronti… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Governo, Gualtieri: “Crisi incomprensibile”. Orlando: “Vedremo numeri in Parlamento. Mes? Far salire lo spread brucia… - fattoquotidiano : Governo, Gualtieri: “Crisi incomprensibile”. Orlando: “Vedremo numeri in Parlamento. Mes? Far salire lo spread bruc… -