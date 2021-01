Governo: Ceccanti, ‘per fiducia Senato non servono 161 voti, Sì devono battere No’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Per la fiducia non servono 161 voti al Senato, i Costituenti vollero deliberatamente la maggioranza relativa, i Sì devono solo battere i No”. E’ quanto scrive Stefano Ceccanti del Pd nel suo sito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Per lanon161al, i Costituenti vollero deliberatamente la maggioranza relativa, i Sìsoloi No”. E’ quanto scrive Stefanodel Pd nel suo sito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Per la fiducia non servono 161 voti al Senato, i Costituenti vollero deliberatamente la maggioranza relativa, i Sì devono solo battere i No". E' quanto scrive Stefano Cecc ...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Per la fiducia non servono 161 voti al Senato, i Costituenti vollero deliberatamente la maggioranza relativa, i Sì devono solo battere i No". E' quanto scrive Stefano Cecc ...