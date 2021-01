Eurolega, Milano non si ferma più: espugnata anche Berlino (Di venerdì 15 gennaio 2021) Terzo successo consecutivo in Eurolega e seconda trasferta positiva dopo quella di Madrid. Milano continua il suo volo nelle posizioni di vertice della classifica delle Top 16. L’Olimpia Milano tira… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Terzo successo consecutivo ine seconda trasferta positiva dopo quella di Madrid.continua il suo volo nelle posizioni di vertice della classifica delle Top 16. L’Olimpiatira… L'articolo proviene da MeteoWeek.

Eurosport_IT : ALTRA VITTORIA PER L'OLIMPIA MILANO! ?????? L'A|X Armani Exchange vince anche in casa dell'ALBA Berlino e ottiene il… - SkySport : Milano non si ferma più, a Berlino finisce 84-70 - d_fantini : Portatore di palla contro il pressing, costruttore di gioco sugli sviluppi dello short-roll: che lusso avere un cen… - RaiSport : #Milano fa tris a #Berlino ?? Terzo successo di fila in #Eurolega ?? - CatelliRossella : Basket, Eurolega: Milano domina a Berlino, battuta l'Alba 84-70 -